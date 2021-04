Omstreden memo Ollongren kwam van ambtelijke staf

De omstreden memo van de oud-verkenners waar de opmerking ‘functie elders’ voor het populaire CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op stond, was afkomstig van de ambtelijke staf. Dat zei oud-verkenner Kajsa Ollongren donderdag in de Tweede Kamer.

Het stuk werd door een ANP-fotograaf vastgelegd toen Ollongren precies een week geleden in allerijl het Binnenhof verliet. Ze had het stuk eerder die donderdagochtend gekregen van ambtenaren van Algemene Zaken die bij de verkenners gedetacheerd zijn. Maar wij als verkenners dragen de volle verantwoordelijk, benadrukte Ollongren.

De aandachtspunten van de notitie zijn “aantekeningen, punten om aan te denken”, aldus Ollongren (D66), die de mislukte verkenning samen uitvoerde met VVD’er Annemarie Jorritsma. “Het zijn ook suggesties om te wegen.” De beide verkenners hebben volgens haar geen input geleverd voor de memo.

Het stuk is gebaseerd op gesprekken met de zeventien lijsttrekkers en op gesprekken die de verkenners onderling hebben gevoerd over wat de volgende stappen van de verkenning zouden moeten zijn, aldus de D66’er. Het document was gemaakt ter voorbereiding van de gesprekken die de verkenners zouden hebben met VVD-voorman Mark Rutte en Sigrid Kaag, de leider van D66.