Peiling Hart van Nederland: ruim 60 procent wil aftreden Rutte

De Tweede Kamer moet er nog over stemmen, maar voor een meerderheid van Nederland is het duidelijk: premier Mark Rutte moet aftreden vanwege zijn ‘vergeten’ Omtzigt-gesprek. Dat meldt Hart van Nederland op basis van representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder bijna 1400 mensen.

Rutte sprak tegen dat hij of D66-leider Sigrid Kaag in de eerste verkenningsronde de naam van Omtzigt had genoemd. Maar uit het vrijgegeven gespreksverslag blijkt dat hij heeft geopperd om Pieter Omtzigt een ministerpost aan te bieden. PVV-leider Geert Wilders diende een motie van wantrouwen tegen Rutte in. Een grote meerderheid van Nederland steunt die motie, aldus Hart van Nederland: ruim zes op de tien deelnemers (62 procent) aan het onderzoek zien Rutte het liefst aftreden. Van 30 procent hoeft dat niet, zij blijven de premier steunen ondanks dat er in de Kamer grote twijfels zijn over Ruttes verklaring voor zijn ‘vergeten’ Omtzigt-gesprek.

Het pittige debat heeft het vertrouwen in Rutte geen goed gedaan, dat is de duidelijke conclusie uit het onderzoek, stelt Hart van Nederland. Op de vraag of mensen meer of minder vertrouwen donderdag hebben gekregen in de premier, reageerden inmiddels ruim 3000 panelleden. Bijna driekwart van hen (73 procent) zegt minder vertrouwen in Rutte te hebben dan toen ze donderdagochtend wakker werden. Voor een op de vijf ondervraagden is het vertrouwen onveranderd gebleven. Opvallend: 2 procent zegt door het debat juist méér vertrouwen te hebben gekregen.