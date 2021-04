Politie pakt verdachte op voor bedreigen 23-jarige auteur

De politie heeft een 19-jarige man uit Noord-Brabant opgepakt vanwege het online bedreigen van een 23-jarige vrouwelijke auteur uit Amsterdam. De vrouw zou al langere tijd bedreigd worden via internet, meldt de politie.

De politiewoordvoerster wil geen naam van de auteur noemen, maar gezien de leeftijd en de aanhoudende bedreigingen gaat het waarschijnlijk om Lale Gül. Zij wordt sinds haar boek Ik ga leven uitkwam, online bedreigd. Ze kreeg doodsbedreigingen via sociale media. In de roman, die gaat over een Turks streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West, is ze kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid.

Met behulp van digitale specialisten wist de politie de persoon achter afgeschermde accounts die bedreigingen uitten te vinden.

Gül zei eerder dat ze haar ouderlijk huis was ontvlucht nadat ze werd geprezen door PVV-leider Geert Wilders. Ze trok zich tijdelijk terug uit de openbaarheid vanwege alle bedreigingen.