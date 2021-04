Politie stopt met AMBER Alert

De politie stopt met het gebruik van AMBER Alert, het waarschuwingssysteem dat wordt ingezet bij de vermissing van een kind dat mogelijk in levensgevaar is. In overleg met justitieminister Ferd Grapperhaus is besloten het onder de aandacht brengen van vermiste kinderen te gaan integreren in Burgernet, een samenwerkingsverband van gemeenten, burgers en politie.

De politie meldt dat het huidige contract met Netpresenter BV, dat de technische ondersteuning van AMBER Alert en Kind Vermist Alert verzorgt, niet wordt verlengd. De samenwerking stopt op 22 juli 2021. “De verandering heeft verder geen invloed op de kwaliteit van de opsporing van vermiste kinderen. AMBER Alert werd gemiddeld twee keer per jaar ingezet”, aldus de politie.

Bij het systeem van Burgernet ontvangen mensen een spraak- of sms-bericht wanneer er iets gebeurt in hun omgeving. Burgernet wordt ingezet bij onder meer diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en vermiste personen.

Het ministerie van Justitie denkt dat berichten over vermissingen herkenbaarder worden als ze allemaal onder één systeem komen te vallen. “Bovendien verlopen de vermissingsalerteringen, doordat alles onder één dak zit, straks efficiënter en worden er kosten bespaard”, stelt de politie.