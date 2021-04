Rutte hoorde ’s ochtends vroeg ‘via via’ over Omtzigt-aantekening

VVD-leider Mark Rutte hoorde donderdagochtend rond 07.30 uur “via via” dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt toch voorkomt in het verslag van zijn gesprek met de oud-verkenners. Het gaat om een vertrouwelijke bron die hij niet wil vrijgeven, zegt de demissionair premier op vragen van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Andere partijen konden de gespreksverslagen pas vanaf 09.00 uur inzien.

Rutte hoorde van de onbekende bron “specifiek over Omtzigt wat er in stond”, zei hij. In het verslag gaat het om een mogelijke ministerspost voor Omtzigt.