Rutte wil bron niet prijsgeven die hem informeerde over verslag

VVD-leider Mark Rutte wil ondanks druk van de Tweede Kamer niet de bron prijsgeven die hem donderdagochtend informatie gaf over het verslag dat was gemaakt over zijn gesprek met de oude verkenners. Alle andere partijen drongen er bij hem op aan dit toch te doen.

“Ik kreeg vanmorgen om half acht een niet gevraagd telefoontje van iemand die via via had gehoord dat ik Pieter Omtzigt toch had genoemd. Ik ga deze bron niet onthullen. Bij verdere vragen erover, zal ik niet nader ingaan op die bron”, zegt Rutte in het debat.