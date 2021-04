Songfestival toch met publiek als nieuwe proef Fieldlab

Bij het Eurovisiesongfestival in Rotterdam mag toch publiek aanwezig zijn. Het is het volgende proefevenement van Fieldlab Evenementen. Dat bevestigt programmamanager Pieter Lubberts, na berichtgeving van De Telegraaf.

Tijdens alle repetities, de halve finales en grote finale in Rotterdam Ahoy in mei wordt per show maximaal 3500 man publiek toegelaten. Dat vindt Fieldlab, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid, vergelijkbaar met de proefconcerten die vorige maand voor 1300 mensen zijn georganiseerd in de Ziggo Dome.

“Wij zijn blij dat we bij het Eurovisiesongfestival opgedane kennis kunnen toepassen. We kunnen het onderzoek dat we eerder in vergelijkbare setting in de Ziggo Dome hebben gedaan, verder verdiepen en verbreden”, aldus Lubberts. “Zeker met het oog op de hogere capaciteit, aangezien we bijna het drievoudige aan bezoekers ontvangen, zonder rekening te houden met social distancing.”

“Fijn dat we op deze manier in deze bijzondere tijd een groter evenement als het songfestival veilig en verantwoord kunnen organiseren”, zegt mediaminister Arie Slob. “Met de lessen die we uit deze ‘fieldlab’ kunnen trekken, kunnen we hopelijk weer verdere stappen zetten op weg naar een samenleving waarin weer meer mogelijk is.”

Hoe het onderzoek tijdens het songfestival precies gaat worden ingevuld, wordt de komende tijd vormgegeven. Het besluit om toch publiek toe te laten in Ahoy kan wel nog worden teruggedraaid als er sprake is van een nieuwe piek in coronabesmettingen. Eind april wordt er een definitieve uitspraak gedaan.