Brussel: Leidse vaccinfabriek kreeg geen Brits geld

Het Verenigd Koninkrijk heeft helemaal geen geld gestoken in het Leidse bedrijf dat coronavaccins maakt voor AstraZeneca, zegt de Europese Commissie. Dat zou het Leidse Halix de commissie hebben verteld.

Of het VK of de EU Halix financieel heeft geholpen om de productie van vaccins op gang te brengen, is belangrijk voor de vraag wie recht heeft op die vaccins. Londen en Brussel touwtrekken al over de vaccins sinds bleek dat de productie tegenvalt en AstraZeneca zeker de EU veel minder levert dan afgesproken.

De Britse regering investeerde vorig jaar tientallen miljoenen euro’s in Halix om het VK zo van aanvoer te verzekeren, bericht onder meer The Daily Telegraph. Nederland kreeg dat verzoek vorig voorjaar ook, maar hapte volgens de NOS niet snel genoeg toe.

Maar Halix zelf spreekt tegen dat ook maar “een penny” van de Britse regering te hebben ontvangen, zegt een topambtenaar van Eurocommissaris Thierry Breton.

Londen en Brussel onderhandelen nog over wat er met de vaccins van Halix moet gebeuren. Breton, die door de commissie is belast met het verbeteren van de aanvoer van vaccins, herhaalde deze week nog eens dat er geen AstraZeneca-vaccin de EU verlaat zolang de EU er nog tegoed heeft.