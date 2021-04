Coalitiefracties in nachtelijk crisisoverleg

De fracties van de coalitiepartijen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in beraad gegaan, vermoedelijk ook over de toekomst van het kabinet. Het kabinet is al afgetreden maar de vraag is of VVD-leider Mark Rutte ook als demissionair premier verder kan. Een mogelijk vertrek van Rutte, die zwaar onder vuur ligt van de Kamer, maakt de toch al ingewikkelde formatie nog lastiger.

In de tweede termijn van het debat, dat nog moet beginnen, zal PVV-leider Geert Wilders een motie van wantrouwen indienen tegen Rutte om zijn “leugens” over zijn gesprek met de verkenners. Tegen zijn eerdere bewering in, blijkt dat Rutte toch heeft gesproken over CDA’er Pieter Omtzigt. Een aantal partijen heeft al te kennen gegeven de motie te gaan steunen.

De afgeslankte CDA-fractie sloot zich op in een kleine vergaderzaal, waarbuiten een groep journalisten wacht. D66 zit achter de plenaire zaal en de ChristenUnie voert overleg in het restaurant voor Kamerleden.