Coalitiepartijen D66 en CDA delen harde tik uit aan Rutte

De leiders van de twee coalitiepartijen D66 en CDA delen een flinke tik uit aan VVD-leider Mark Rutte, en dienen een motie van afkeuring in tegen. Ze keuren “de handelswijze” van Rutte in de verkenning af. Hij besprak met de voormalige verkenners de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, maar ontkende dat eerst nog. D66-leider Sigrid Kaag benadrukt dat ze hem niet als minister-president afkeurt, wat betekent dat ze niet helemaal het vertrouwen in Rutte opzegt. Andere partijen willen dat wel.

Maar dat vertrouwen heeft wel een flinke deuk opgelopen. “De afstand tussen hem en mij is groter geworden. Dat neem ik hem kwalijk”, zei Kaag in een nachtelijk debat. “Ik heb mijn twijfels over de verdediging en ontkenning vandaag.” Ze zegt dat het niet vanzelfsprekend is dat de VVD nog het voortouw neemt in de verkenning. Na de partij van Rutte is D66 de grootste partij. Mogelijk gaan de partijen zelfs om Rutte heen.

Kaag voegde op aandringen van andere partijen toe dat ze zelf “haar conclusies zou nemen”, als ze zou worden geconfronteerd met zo’n motie. Volgens oppositieleider Geert Wilders luidt de D66-leider hiermee het einde van de periode-Rutte in, maar Kaag wilde niet verder ingaan op de betekenis van de motie. Ze noemt het een “heel zwaar middel”.

CDA-leider Wopke Hoekstra sprak over “een blamage van de politiek als geheel en van het parlement, en van de partijen die het initiatief hebben genomen tot de formatie.” Naast de VVD is dat D66. Hoekstra noemde het debat, dat al ruim twaalf uur duurt, “buitengewoon onbevredigend”. Het is volgens hem goed om met de ingediende motie te markeren dat Rutte het niet goed heeft gedaan. De CDA-leider wilde niet zeggen wat hij in het geval van Rutte zou doen als hij zo’n motie aan zijn broek zou krijgen. “Het is aan hem zelf om te wegen wat hij ermee doet.”