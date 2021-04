Coronazelftesten in honderden apotheken verkrijgbaar

Zelftests voor corona liggen inmiddels in enkele honderden apotheken. Dat komt naar voren uit een rondgang van het ANP. Naar de coronazelftesten is veel vraag, melden meerdere apotheekketens. Ook online kunnen de zelftests inmiddels worden besteld. Bij sommige verkopers worden bestellingen zelfs op dezelfde dag geleverd.

Bij BENU, met zo’n 350 apotheken een van de grootste ketens van Nederland, kloppen “heel veel” mensen aan voor de zelftests. “We bestellen constant bij”, zegt een woordvoerder. BENU ontving vrijdag een levering van 50.000 zelftests, waarmee aan de vraag voor het paasweekend wordt beantwoord. Ook bij de Pluriplus-apotheken, ruim 300 in totaal, liggen de zelftests sinds gisteren in de schappen.

Er zijn ook apotheekketens die nog steeds op hun bestelling wachten. De franchiseketen Alphega, bijvoorbeeld, verwacht de zelftests “dinsdag of woensdag”. “Als je je nummer doorgeeft, dan bellen we op zodra ze binnen zijn”, oppert een bij Alphega aangesloten apotheker. Een zelfstandige apotheker die is aangesloten bij Service Apotheken geeft ook aan nog geen zelftests binnen te hebben, “en je bent al de zoveelste die ernaar vraagt”.

Het ministerie van Volksgezondheid keurde de antigeentesten van Roche en Biosynex vorige week versneld goed. Antigeentesten geven sneller een uitslag dan PCR-testen, maar zijn wel minder gevoelig en dus niet even betrouwbaar. De zelftests brengen volgens onderzoek 78 procent van alle coronabesmettingen aan het licht. Prijzen van de zelftests variƫren tussen 6,50 en 8,50 euro.