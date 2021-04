Geen grote afschaling in ziekenhuizen, aldus NZa

Ziekenhuizen melden geen grote afschaling van zorg in verband met corona, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. “De capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen om reguliere zorg te leveren, is deze week vergelijkbaar met de afgelopen weken.”

Ziekenhuizen zeggen wel dat er deze week iets minder operatiekamers werden gebruikt dan vorige week. Deze week was 78 procent van de Nederlandse operatiekamers in gebruik, vergeleken met wat er zonder corona zou worden benut. Dat is maar iets minder dan vorige week, toen nog 80 procent van de operatiekamers in gebruik was. De weken daarvoor lag dat percentage op 79 procent.

De kritieke planbare zorg, zorg die binnen zes weken moet worden gegeven om gezondheidsschade te voorkomen, kan in 81 procent van de ziekenhuizen volledig volgens planning worden geleverd. In de overige 19 procent van de ziekenhuizen lukt dat deels volgens planning. Dat is ook iets lager dan vorige week.

De planbare zorg is maar in 8 procent van de ziekenhuizen volledig beschikbaar.