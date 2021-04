GGD schrapt duizenden prikafspraken na nieuwe AstraZeneca-pauze

De GGD’en schrappen ongeveer 10.000 afspraken voor vaccinaties met AstraZeneca van mensen die jonger dan 60 jaar zijn, dus mensen die in of na 1961 geboren zijn. Dat geldt per direct en in elk geval tot en met komende woensdag, 7 april. Ook de mensen uit die groep die nu in de rij staan te wachten bij een vaccinatielocatie kunnen niet meer geprikt worden.

De overheid heeft besloten tijdelijk te stoppen met het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca voor mensen onder de 60. Dit besluit is genomen vanwege mogelijke bijwerkingen. Bijwerkingencentrum Lareb meldde eerder vrijdag dat vijf mensen ongeveer een week na toediening van het vaccin last hebben gekregen van een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Bij een van hen werd dat een longembolie, waaraan de vrouw overleed. Een andere vrouw kreeg een hersenbloeding. De vijf vrouwen waren 25 tot 65 jaar oud. Een verband tussen het vaccin en de klachten wordt onderzocht.

GGD’en dienen het vaccin toe aan mensen die in de langdurige zorg werken. Zij kunnen voorlopig ook geen nieuwe prikafspraak maken.

Huisartsen geven het vaccin ook. Zij vaccineren zestigers, maar ook mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas van alle leeftijden. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) weet niet hoeveel prikafspraken in die groepen komen te vervallen.