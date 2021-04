Iedereen ontkent Rutte’s bron te zijn voor ‘lekken’ over verslag

Het wordt niet duidelijk wie degene was die VVD-leider Mark Rutte donderdagochtend vroeg belde om te vertellen dat de naam van CDA’er Pieter Omtzigt toch voorkwam in zijn gespreksverslag met de ex-verkenners. De betrokkenen die op dat tijdstip al over deze informatie beschikten – verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees, en oud-verkenner Kajsa Ollongren – ontkennen dat zij de bron van Rutte waren. Ook de ambtenaren die de verkenners ondersteunden, hebben gezegd dat zij het niet zijn geweest, benadrukte Koolmees.

Het telefoontje kwam van iemand die dit “via via had gehoord”, had Rutte gezegd in het debat. Maar ondanks grote druk van de Kamer wil Rutte niet prijsgeven wie zijn bron is. De Kamer is daar woest over, omdat deze houding hun al geschonden vertrouwen nog verder beschadigt. De partijleiders kregen pas vanaf 9.00 uur de gelegenheid hun eigen gespreksverslag in te zien bij het bureau kabinetsformatie. Rutte ontving het telefoontje al om 7.30 uur.

De twee verkenners werden na middernacht nog naar de Tweede Kamer geroepen om opheldering te geven. Van Ark en Koolmees spraken stellig tegen dat zij Rutte hebben ingelicht. Zij hadden er woensdagavond al wel kort telefonisch over gesproken met Ollongren, maar ook zij bezweert dat zij deze informatie met niemand heeft gedeeld.

Koolmees zei na afloop dat het voor hem ook “een mysterie is”.