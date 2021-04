Kamer keurt optreden Rutte af, oppositie zegt vertrouwen op

De volledige oppositie heeft donderdagnacht na een lang debat het vertrouwen in demissionair premier Mark Rutte (VVD) opgezegd wegens zijn optreden in de verkenning die tot een nieuw kabinet zou moeten leiden. Alleen de coalitiepartners van Rutte steunden een motie van wantrouwen niet, maar keurden zijn optreden als VVD-leider af. Ook zo’n ‘motie van afkeuring’ is een zwaar instrument.

Zelfs de SGP, een gezagsgetrouwe partij die doorgaans heel terughoudend is met het opzeggen van het vertrouwen, steunt de motie van wantrouwen van PVV-leider Geert Wilders.

Dat Rutte niet de waarheid sprak en ontkende dat hij CDA’er Pieter Omtzigt had besproken in het gesprek met de verkenners, zorgde voor een vertrouwenscrisis in de Tweede Kamer.