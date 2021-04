Nederlanders op Curaçao niet in paniek, maar wel bezorgd

Nederlanders op Curaçao zijn niet in paniek geraakt nadat ze donderdagmiddag de oproep hadden gekregen om het eiland te verlaten als er geen noodzakelijke reden is om te blijven. Dat zegt de Nederlandse Vertegenwoordiging op Curaçao vrijdag. Een handjevol mensen heeft contact gezocht met de overheidsdienst.

Mensen die terugkeren naar Nederland moeten een negatief testresultaat kunnen tonen. Veel stagiairs hebben praktische vragen. “Ik vlieg zaterdag al terug naar Nederland, ik weet nu niet of ik nog een sneltest moet doen en of dat nog kan”, aldus stagiaire Imke. Stagiairs vragen zich ook af of ze hun op Curaçao gekregen huisdier mee mogen nemen naar Nederland nu veel vluchten zijn omgeboekt.

Vakantiegangers, studenten en stagiairs kregen donderdag te horen zo snel mogelijk terug naar Nederland te gaan vanwege de oplopende aantallen coronabesmettingen en het ziekenhuis dat volstroomt. Het gaat om ongeveer 2000 tot 3000 mensen. Er zijn minder Nederlanders op het eiland dan normaal vanwege de strenge coronamaatregelen. Sinds 24 maart is er een lockdown.

Onderneemster Ananka van den Berg noemt de beslissing van Nederland “paniekvoetbal”. “Als je je netjes aan de regels houdt, dan loopt het allemaal niet zo’n vaart.” Maar op het eiland klinkt ook kritiek op de aanwezige Nederlanders. “Stagiairs en toeristen hebben de afgelopen weken gewoon lopen feesten alsof er geen corona was, en hebben niets gedaan om verspreiding te helpen voorkomen”, aldus de gepensioneerde Tico Vos. Over het algemeen is er op het eiland wel begrip voor de oproep. Veel mensen maken zich vooral zorgen over de enorme druk op het ziekenhuis en zijn blij met elke verlichting van de druk op de zorg.

Van de luchtvaartorganisaties die op het eiland vliegen heeft TUI aangegeven voorlopig te blijven vliegen, reisorganisator Corendon annuleert tot 15 mei alle reizen naar Curaçao. Maatschappijen laten weten dat direct vanaf donderdagmiddag mensen hun tickets al omboekten, zodat ze eerder terug kunnen vliegen. Onder hen zijn veel stagiairs.