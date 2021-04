OM heeft nog geen aangiften binnen over lekken naar Rutte

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag heeft nog geen aangiften ontvangen over het lekken van informatie uit de verkennersgesprekken naar demissionair premier en VVD-fractievoorzitter Mark Rutte. Dat zegt een woordvoerder van het OM na berichtgeving van RTL Nieuws.

“Het staat belanghebbenden natuurlijk vrij om aangifte te doen als ze dat nodig achten”, aldus de woordvoerder. Het OM heeft vrijdag niet op eigen initiatief een onderzoek ingesteld. Of dat in de toekomst nog gaat gebeuren, kon de woordvoerder niet zeggen.

Rutte zei donderdag tijdens het debat over de notities van voormalig verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma dat hij om 07.30 uur al te horen kreeg dat hij het wel over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt had gehad. Alle andere fractievoorzitters kregen die informatie pas om 09.00 uur. Rutte wilde niet bekendmaken wie zijn bron was.