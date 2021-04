Reeds besmet geweest, dan alleen nog afspraak voor één prik

Mensen die het afgelopen halfjaar positief zijn getest op corona kunnen vanaf vrijdag bij het maken van een vaccinatieafspraak zeggen dat ze nog maar één afspraak voor een prik willen maken. Dat meldt het RIVM, dat daarmee aansluit op een advies van de Gezondheidsraad. Die stelde eerder dat mensen die het afgelopen halfjaar Covid-19 hebben gehad voorlopig aan één dosis van het vaccin genoeg hebben, hoewel er aanvankelijk twee werden aangeraden voor meer bescherming.

Eerder besmette maar verder gezonde mensen die desondanks toch liever twee prikken hebben, kunnen die nog wel krijgen. Zij die al een afspraak hebben staan voor een prik en het afgelopen halfjaar positief zijn getest, wordt echter wel gevraagd de afspraak voor de tweede vaccinatie zo snel mogelijk zelf af te zeggen, aldus het RIVM. Beschikbare vaccins kunnen dan voor andere mensen worden ingezet. Als de besmetting met het coronavirus ná de eerste vaccinatie plaatshad, gaat de afspraak voor de tweede vaccinatie wel gewoon door.

Het advies van de Gezondheidsraad geldt voor alle drie de vaccins: van AstraZeneca, Pfizer/BioNTech en Moderna. Mensen die niet besmet zijn geweest met het virus moeten wel twee prikken hebben. Maar mensen die al besmet zijn geweest met het coronavirus kunnen dus met één dosis toe. Uit onderzoek blijkt dat de immuniteit die zij hebben opgebouwd ten minste een half jaar aanhoudt, aldus de Gezondheidsraad eerder. “Ook blijkt dat één dosis vaccin bij hen binnen die 6 maanden voor een flinke verhoging van de opgebouwde antistofniveaus zorgt.”

Bij het maken van de vaccinatieafspraak krijgen mensen vanaf nu de vraag of zij de afgelopen zes maanden positief zijn getest. Hun verklaring daarover is genoeg. Ze hoeven vooralsnog geen bewijs te laten zien, maar daar kan later eventueel nog naar worden gevraagd.

De Gezondheidsraad adviseert wel twee prikken voor mensen die zwak zijn, ook al hebben zij al corona gehad. Het gaat om de mensen van wie het immuunsysteem zeer ernstig verzwakt is, aldus het RIVM. “Daarnaast krijgen ook mobiele patiënten met een ernstige neurologische aandoening die moeite hebben met ademhalen twee prikken. Bij kwetsbare cliënten in instellingen zal de arts afwegen of zij na een doorgemaakte corona-infectie toch een tweede vaccinatie moeten krijgen.”