Ruim 85 procent volwassenen Saba al twee keer gevaccineerd

Saba heeft in de afgelopen week meer dan 85 procent van de volwassen bevolking een tweede injectie gegeven met het Moderna-vaccin. Dat is donderdag bekendgemaakt. Daarmee heeft het kleinste Caribische eiland van het Koninkrijk (2000 bewoners) een belangrijke stap gezet om verspreiding van het coronavirus op het eiland te voorkomen.

Saba kent al meer dan een jaar strenge toelatingseisen. Nu de tweede vaccinatieronde achter de rug is, wil het eiland vanaf 1 mei weer bezoekers toelaten. Iedereen die gevaccineerd is, kan vanaf dan naar het eiland komen zonder verplichte quarantaine. Niet-gevaccineerde bezoekers moeten nog wel een korte periode in quarantaine.

In totaal hebben 1300 volwassenen een tweede vaccinatie gekregen. In eerste instantie kregen 1333 volwassenen de eerste prik. 42 mensen hebben deze week hun eerste prik gekregen. Eind april is er weer een vaccinatieronde.