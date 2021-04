Rutte biedt excuses aan iedereen aan, in bijzonder CDA’er Omtzigt

VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte heeft zijn excuses aangeboden aan “het land”, en in het bijzonder CDA’er Pieter Omtzigt. Dat zei hij in een nachtelijk debat over de verkenningschaos, die tot groot onderling wantrouwen heeft geleid in de nationale politiek. Hij gaat door het stof omdat hij Omtzigt toch heeft besproken met de verkenners.

Ook bood Rutte zijn excuses aan voor het telefoontje waarmee hij eerder dan andere fractievoorzitters details kreeg over het verslag van zijn gesprek met de verkenner. “Dat wekt de indruk dat toegang tot macht en tot informatie niet gelijk verdeeld is”, zei de VVD-leider.

Hij pleit, in navolging van andere partijen, voor een nieuwe verkenner. Er moet één verkenner komen om het proces helemaal opnieuw te beginnen. Diegene moet verder staan van de partijen.