Rutte en Laschet roepen op: steek tijdens Pasen grens niet over

Het is niet de bedoeling dat Nederlanders en Duitsers tijdens Pasen de grens oversteken voor een bezoek aan een buurland. Dat benadrukken demissionair premier Mark Rutte en de minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen Armin Laschet vrijdag in een gezamenlijke verklaring. Er geldt op het moment al een negatief reisadvies vanuit Nederland naar Duitsland.

Afgelopen woensdag deden burgemeesters uit de Achterhoek en Twente en Duitse regiobestuurders eenzelfde oproep. Normaal gesproken is het tijdens Pasen erg druk met bezoeken over de grens.

Rutte en Laschet willen voorkomen dat corona zich verspreidt tussen de grensgebieden, nu de besmettingscijfers hoog zijn. “We zitten in de derde golf. Daarom moeten we grote voorzichtigheid betrachten”, aldus de gezamenlijke verklaring. Wel benadrukken ze dat Noordrijn-Westfalen en Nederland het afgelopen jaar “de uitdagingen beter dan de meeste andere grensregio’s in Europa het hoofd weten te bieden”. Volgens hen is het “zaak om nu door te zetten”.

Vorig jaar werd dezelfde waarschuwing gegeven, maar toen door justitieminister Ferd Grapperhaus en diens Duitse ambtsgenoot.