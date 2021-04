Rutte zou het ‘gek’ vinden om twee weken na zege terug te treden

Mark Rutte vindt het “gek” om ruim twee weken na zijn verkiezingsoverwinning terug te treden als VVD-leider. “Ik heb 1,9 miljoen stemmen gekregen. De VVD ruim twee miljoen”, zei de demissionair premier daags nadat bijna de hele Tweede Kamer een motie van afkeuring tegen hem had aangenomen. “Laten we eerst even een formatieproces op gang proberen te brengen. Ik hoop dat de VVD daaraan mag meedoen.”

Het debat van donderdag was “heel heftig”, zei Rutte. De minister-president stond de pers te woord na de wekelijkse ministerraad, waaraan ook een aantal hoofdpersonen uit dat debat deelnam. Het overleg verliep desondanks volgens Rutte in een goede sfeer. Hij zei er wel bij dat de vergadering plaatsvond via een videoverbinding: “Ik kan niet precies beoordelen hoe het gegaan zou zijn als we elkaar gezien zouden hebben.”

De motie van afkeuring was ingediend door zijn coalitiepartners CDA en D66 en kreeg ook steun van de ChristenUnie. Drie van de oud-verkenners zijn minister, evenals CDA-leider Wopke Hoekstra en D66-leider Sigrid Kaag. Welke gevolgen het debat zal hebben voor het formatieproces of zijn politieke positie, wilde Rutte nog niet duiden. “Ik denk dat we in de paasdagen het stof moeten laten neerdalen, en daarna stap voor stap verder.”