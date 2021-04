TUI stopt nog niet met vluchten naar Curaçao

Reisorganisator TUI stopt nog niet met de vluchten die het naar Curaçao uitvoert. Op het eiland neemt het aantal coronabesmettingen snel toe en de zorg is er zwaar onder druk komen te staan. TUI verwacht dat het aantal reizigers dat naar het eiland toe wil zal afnemen gezien de situatie, maar vindt het nog te vroeg om te zeggen of het stopt met het aanbieden van vluchten.

TUI, dat momenteel twee keer per week op Curaçao vliegt, benadrukt dat de vluchten die het uitvoert alleen noodzakelijke reizen zijn en dat de vluchten niet vol zitten, aldus de woordvoerster. Vakantiereizen biedt de touroperator niet aan. Het is nog onduidelijk of en hoeveel mensen met TUI willen terugvliegen vanaf het eiland, omdat het daar momenteel nog nacht is, zegt de woordvoerster.

De Vertegenwoordiging van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten heeft vakantiegangers, studenten en stagiairs opgeroepen om vanwege de coronasituatie Curaçao zo snel mogelijk te verlaten. Het gaat om tussen de 2000 en 3000 mensen. De oproep geldt in ieder geval tot 15 april. Reizigers die het eiland verlaten moeten voor vertrek worden getest, bij thuiskomst in Nederland moeten ze in thuisquarantaine.

TUI zegt de reizigers te informeren over de situatie op het eiland. “Als ze willen omboeken of eerder terug willen, kunnen mensen dat aan ons kantoor ter plaatse vragen. We gaan daar coulant mee om. Wel gelden de normale annuleringsvoorwaarden. Mensen die geboekt hebben, wisten al dat het eiland een oranje reisadvies had”, aldus de woordvoerster. TUI laat weten geen vouchers meer uit te geven, omdat deze niet meer gedekt worden door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

Ook de Nederlandse overheid maakt op de website met reisadviezen, Nederlandwereldwijd.nl, overigens melding van de penibele gezondheidssituatie op Curaçao. Het Nederlandse kabinet adviseert zeer dringend om niet te reizen tenzij strikt noodzakelijk.