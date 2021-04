Verkenners dachten: meer tijd nodig door ‘gedoe’ CDA

Oud-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren gingen ervan uit dat ze meer tijd nodig hadden voor de verkenning, omdat ze zouden moeten wachten tot de rust was teruggekeerd bij het CDA. Vooral de grootste partij VVD wilde de christendemocraten aan tafel hebben, maar de verkenners hadden zorgen over de “stabiliteit binnen het CDA”. Dat blijkt uit de verklaringen van Jorritsma en Ollongren in de Tweede Kamer.

Wat ook boven de markt hing, was de mogelijkheid dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt bij de verkiezingen in de week ervoor, meer stemmen zou hebben getrokken dan lijsttrekker Wopke Hoekstra. Die voorkeursstemmen wilden de verkenners en VVD-leider Mark Rutte afwachten. Maar “in die marge” is het ook gegaan over de positie van Omtzigt.

Ook blijkt uit vrijgegeven aantekeningen dat Jorritsma heeft geopperd Omtzigt misschien voorzitter van de Tweede Kamer te laten worden. Maar dat was “helemaal niet als een serieuze optie”, zegt Jorritsma. Ze kan dit deel van het gesprek naar eigen zeggen niet herinneren, maar denkt dat de notitie “bijna toch min of meer als een grapje” is gemaakt.

Het gesprek met Rutte over het CDA ging volgens Jorritsma over de “stukken in de krant, de fluistercampagne, het aftreden van de voorzitter, allemaal gedoe in het CDA. Waardoor wij ook dachten: we hebben waarschijnlijk meer tijd nodig om daar goed uit te komen, want de rust moet eerst een beetje wederkeren”, zegt Jorritsma op vragen van de Kamer. De belangrijkste vraag was volgens de VVD-prominent: “Hoe krijgen we met het CDA weer een gesprek dat leidt tot normale onderhandelingen.”

De kranten stonden vol met berichten over het CDA, meende Jorritsma, maar Hoekstra wees haar erop dat de berichten over de vermeende fluistercampagne tegen Omtzigt pas vanaf maandagmiddag verschenen, en vooral later die week een rol speelden. Dit terwijl de verkenners maandagochtend al een gesprek hadden met Rutte. Daarover kon het in dat gesprek niet gaan, zei Hoekstra.

Ook andere partijen benadrukten dat het CDA niet de boventoon voerde in de kranten van de maandag na de verkiezingen. “Het was niet zo dat het stil was rond het CDA”, hield Jorritsma vol. Ze benadrukte dat de partijvoorzitter van de christendemocraten op de vrijdag ervoor was opgestapt.