Bijna 30 meer coronapatiënten op intensive cares dan vrijdag

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op de intensive cares is met 29 gestegen naar 734. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag was het aantal op de ic’s 705 en dat was voor het eerst sinds 11 januari dat dit aantal boven de 700 uitkwam.

Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook gestegen. Momenteel behandelen ziekenhuizen 2348 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vrijdag was dat totaal 2330.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1614 coronapatiënten, dat zijn er minder dan vrijdag, toen waren dat er 1625.