Bouwmarkt en woonboulevard dit paasweekend op afspraak in trek

De vijftien filialen van bouwmarkt Hornbach zaten zaterdag helemaal volgeboekt met klanten die wegens corona van te voren moesten reserveren. Ook voor tweede paasdag is alles al volgeboekt, zegt een woordvoerder.

Normaal is het er altijd extra druk tijdens het paasweekend, maar wegens corona is een bezoekje aan Hornbach dit jaar geen uitje. Wegens de coronamaatregelen moeten klanten alleen winkelen en moeten ze van te voren reserveren. “Het is allemaal goed verlopen. Ook op de parkeerplaatsen”, zegt een woordvoerder. Hij hoopt dat de winkels snel weer helemaal open mogen.

Ook op Woonboulevard Wooon Leiderdorp liep alles op rolletjes. “De klanten kwamen netjes op afspraak. Alles is goed verlopen”, zegt een woordvoerder. Ook hier konden de klanten in de dertig winkels op de woonboulevard alleen op afspraak terecht.