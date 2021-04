Coronazelftest Etos in aantal winkels al uitverkocht

De coronazelftests die drogisterijketen Etos sinds zaterdag verkoopt, zijn in een aantal winkels al uitverkocht. Volgens een woordvoerster stond er voor openingstijd bij sommige winkels een rij mensen te wachten. Er is geen maximumaantal dat een klant mag kopen maar Etos vraagt mensen “ook een beetje aan elkaar” te denken.

De eerste dagen heeft Etos een beperkte hoeveelheid van enkele tientallen tests per filiaal te koop. Volgende week neemt de beschikbaarheid toe.

Met de sneltesten kunnen mensen bij zichzelf een test afnemen om te kijken of zij besmet zijn met het coronavirus. De uitslag volgt dan na een kwartier. Etos benadrukt dat de test is bedoeld om preventief te testen. “Bijvoorbeeld als mensen met Pasen bij een kwetsbaar familielid op bezoek willen gaan”, zegt een woordvoerster.

Het ministerie van Volksgezondheid keurde vorige week twee tests versneld goed waarmee mensen zichzelf kunnen testen op het coronavirus. Het gaat om antigeentesten van de bedrijven Roche en Biosynex. De test die Etos verkoopt is van producent Roche en kost 8,99 euro.

De Rijksoverheid waarschuwt ook dat de uitslag van een zelftest minder nauwkeurig is. De testen moeten daarom niet worden gebruikt bij coronaklachten. Ook iemand die in de buurt was van iemand die corona heeft en voor iemand die terugkeert uit een hoogrisicogebied bieden de testen geen soelaas. In die gevallen moet altijd een testafspraak bij de GGD worden gemaakt.

Zelftesten zijn ook niet bedoeld als toegangstest. Ook zijn ze niet geschikt voor mensen uit een risicogroep of voor mensen die werken met kwetsbare personen of mantelzorgers.