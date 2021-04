Defensieminister Bijleveld gaat CDA-bestuur adviseren

Defensieminister Ank Bijleveld wordt “buitengewoon adviseur” van het landelijk bestuur van het CDA. Het wordt haar taak om het bestuur “scherp te houden en te adviseren” over onder meer politieke kwesties. Ook krijgt de partij een interim-voorzitter, die in ieder geval tot het partijcongres in het najaar aanblijft. Marnix van Rij is gekozen om tijdelijk de afgetreden voorzitter Rutger Ploum te vervangen.

Ploum stapte kort na de verkiezingen op omdat het CDA vier van haar negentien zetels moest inleveren. In de campagne is een reeks fouten gemaakt, moest Ploum toegeven. Van Rij, voormalig wethouder en Eerste Kamerlid, moet “sturing geven” aan de evaluatie van die verkiezingen en de campagne. Daarnaast moet hij zich samen met Bijleveld richten op de toekomst van de partij, en “het CDA gedachtegoed bewaken richting de Tweede Kamerfractie en de formatie”.

Bijleveld zelf zal zich verder bezighouden met de partijcultuur en -organisatie, en adviseert ze het bestuur over “de verbinding tussen Den Haag en de regio’s”. “Ank zal met haar verbindende kwaliteiten en jarenlange ervaring in verschillende rollen van grote waarde zijn in de komende tijd”, schrijft de partij in een persbericht.