KHN blij met oproep burgemeesters om terrassen te openen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij met de oproep van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam om buitenruimtes zoals terrassen weer te openen. “We kunnen veilig open en willen onderdeel zijn van de oplossing”, zegt voorzitter Robèr Willemsen daarover tegen omroep WNL. De oproep van Halsema kreeg ook steun van haar ambtgenoten van onder meer Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

In het televisieprogramma Beau zei Halsema dat ze denkt dat het goed is om buitenruimtes te openen, zodat er minder chaotische situaties ontstaan in parken waar het vaak te druk is. Afgelopen week was het onder meer in het Amsterdamse Vondelpark erg druk, wat ook leidde tot onrust toen de politie het park ontruimde.

De reden om de horeca te sluiten, vanwege de drukte die het in steden zou veroorzaken, is volgens de burgemeester achterhaald. “Die drukte is er toch wel, op de terrassen kan het nog in goede banen worden geleid”, aldus Halsema.

Dat zeggen horecaondernemers al maanden. “Het plan om te openen ligt al heel lang klaar”, zegt Willemsen. Volgens hem kan er op een veilige manier nog veel meer, ook binnen. Het openen van de terrassen zou een goede eerste stap zijn.