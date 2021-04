Plofkraak door middel van explosief bij juwelier in Amsterdam

Bij een juwelier op het Buikslotermeerplein heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een plofkraak plaatsgevonden, meldt de politie. Door middel van een explosief hebben meerdere verdachten de winkel opengebroken.

De daders zijn ontkomen. De politie zoekt vanaf de grond en vanuit de lucht naar de verdachten. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt.

De omgeving van het plein is ruim afgezet, vanwege schade aan de juwelierszaak en het puin. De recherche is ter plaatse voor (sporen)onderzoek. Ook de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie is opgeroepen voor nader onderzoek.