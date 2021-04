Rijksrecherche onderzoekt overlijden Hagenaar na politieoptreden

Een 50-jarige Hagenaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag in het ziekenhuis overleden. Hij was daar opgenomen nadat hij afgelopen woensdag onwel was geworden toen de politie hem wilde meenemen vanaf het Rijswijkseplein in Den Haag.

De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Dat is gebruikelijk als iemand overlijdt bij politieoptreden.

De man zou zich op het Haagse plein verkeersgevaarlijk hebben gedragen. Twee opgeroepen agenten besloten de man over te brengen naar de opvang voor verwarde personen. Omdat hij niet meewerkte, kregen de agenten assistentie van twee boa’s van ov-bedrijf HTM.

De man kreeg boeien om en werd toen onwel. Daarop begonnen de agenten hem te reanimeren. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in de nacht van vrijdag op zaterdag overleed.