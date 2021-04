Sneltesten voor scholen blijken al beschikbaar via VWS-regeling

Het ministerie van Onderwijs beloofde in december dat onderwijspersoneel gebruik zou kunnen gaan maken van coronasneltests, maar vier maanden later zijn ze nog altijd niet beschikbaar. Nu blijkt echter dat leraren via een bestaande financiële regeling van het ministerie van Volksgezondheid toch al in aanmerking komen voor een gratis coronasneltest, schrijft De Telegraaf.

“Een vreemde zaak, want we zijn er niet op gewezen door het ministerie van Onderwijs”, zegt Yvonne Hof, voorzitter van het college van het bestuur van basisschool De Meerkring in Amersfoort tegen de krant. De basisschool gebruikt de tests nu drie weken.

Uit een rondgang van De Telegraaf blijkt echter dat De Meerkring slechts een van de weinige schoolbesturen is die gebruikmaakt van de regeling, omdat maar weinig scholen van de omweg afweten.

Ook het ministerie van Volksgezondheid zelf, wist volgens de krant niet dat er scholen zijn die een aanvraag voor de regeling indienen, maar erkent dat het wel mogelijk is. “Het is inderdaad mogelijk dat werkgevers bij monde van een arts bij ons een aanvraag doen voor die werkgeversregeling. Als die aanvraag wordt gehonoreerd, kunnen ze dat gewoon doen”, bevestigt een woordvoerder.

Het ministerie betwijfelt echter of de regeling voor scholen de handigste weg is. “Dit loopt via het ministerie van Onderwijs”, aldus de woordvoerder. Maar door dat ministerie zijn de sneltests tot nu nog niet grootschalig aan scholen ter beschikking gesteld.

In een reactie aan De Telegraaf laat het ministerie van Onderwijs weten dat alle scholen ook via hen over een paar weken over sneltests kunnen beschikken. “Vanaf half april kunnen alle scholen zelftesten krijgen”, aldus een woordvoerder.