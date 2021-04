Tuincentra, woonwinkels en bouwmarkten verwachten paasdrukte

Traditioneel is het tijdens de paasdagen druk bij woonwinkels, tuincentra, kampeerwinkels en bouwmarkten. Vanwege het winkelen op afspraak is dat dit jaar anders dan normaal. Toch verwachten ondernemers veel mensen de komende dagen. Zo zijn bijvoorbeeld de bouwmarkt Hornbach en woonspecialist IKEA al volgeboekt. Ook tuincentrum Intratuin bereidt zich voor op een vol weekend.

Vanwege de coronamaatregelen moeten klanten in hun eentje winkelen, op basis van een reservering die ze ten minste vier uur van tevoren hebben gemaakt. Daardoor wordt een bezoekje geen uitje, zoals het voor de crisis was.

Een woordvoerder van Hornbach zei eerder al dat nu de lente is begonnen meer klanten een afspraak maken bij de bouwmarkt. “Ik denk dat veel mensen hun tuin willen verbouwen nu ze naar buiten kunnen. Maar niet iedereen kan dit weekend de tuinmeubels lakken, we zitten bijna vol.” Hornbach is op eerste paasdag gesloten, maar tweede paasdag open.

Intratuin is dit jaar niet alleen op zaterdag en maandag open, maar ook op eerste paasdag. Daarnaast zijn de openingstijden voor het weekend verruimd, vertelt een woordvoerder van de winkelketen die gespecialiseerd is in planten en tuinmeubilair. “We zitten nog niet volgeboekt, gelukkig. Bij ons kun je in veel filialen buiten winkelen, zonder een afspraak te maken.”

Bij IKEA kunnen klanten geen afspraken meer maken voor de paasdagen. Het reserveringssysteem zit vol voor de zaterdag en maandag. Een woordvoerder meldt geen bijzonderheden te verwachten. Op zondag is de winkelketen gesloten.