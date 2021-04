Twintig aanhoudingen bij actie Extinction Rebellion in Eindhoven

De politie heeft zaterdagmiddag twintig mensen aangehouden die meededen aan een actie van Extinction Rebellion in Eindhoven. Dat gebeurde op de Beukenlaan in de Brabantse gemeente, waar fietsende actievoerders een rotonde blokkeerden, en anderen zich vastgeketend hadden of in een boom geklommen waren.

Volgens de politie hadden de actievoerders geen toestemming om te demonstreren en blokkeerden ze al fietsend een verkeersrotonde. Na een paar rondjes over de rotonde gefietst te hebben vroegen agenten hun daarmee te stoppen. Toen ze dat weigerden, zijn de fietsers op last van burgemeester John Jorritsma aangehouden. De politie heeft vervolgens de mensen die vastgeketend zaten losgemaakt en mensen die in de boom geklommen waren, naar beneden gehaald, waarna ook zij werden aangehouden. De in totaal elf vrouwen en negen mannen zijn meegenomen naar het bureau.

Volgens de actievoerders maakt de fietstocht deel uit van de “lenterebellie”. Ze protesteren hiermee tegen de drie kabinetten Rutte “waarin geen enkel klimaatdoel werd gehaald”. Op 9 april wil Extinction Rebellion in Den Haag een wat genoemd wordt “grote verstorende actie” gaan voeren voor een beter klimaat.