VVD-top: Mark Rutte heeft onze volledige steun

Hoewel een groot aantal partijen in de Tweede Kamer heeft aangegeven niet in een kabinet te willen met VVD-leider Mark Rutte, blijft zijn partij hem steunen. “Mark Rutte heeft onze volledige steun”, zeggen partijvoorzitter Christianne van der Wal en waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans.

“Mark is de man die Nederland tien jaar lang door verschillende grote crises heeft geloodst”, zeggen Van der Wal en Hermans. Ze benadrukken dat iemand die zo lang regeert “niet zonder fouten” blijft. “Waar het om gaat is dat de intenties oprecht zijn. En dat er van fouten geleerd wordt. Dat geldt voor onze partij en dat geldt in de eerste plaats voor Mark Rutte zelf, zo hebben we hem de afgelopen jaren ook leren kennen.”

Het statement van de VVD komt nadat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zaterdag in het Nederlands Dagblad heeft gezegd dat hij niet opnieuw in een kabinet wil met Rutte. Hij sluit de VVD niet uit, maar haar leider wel. De ChristenUnie en haar coalitiepartners waren donderdag de enige die niet voor een motie van wantrouwen tegen Rutte stemden. Coalitie én oppositie schaarden zich achter een motie waarin de opstelling van Rutte in de verkenning werd afgekeurd. Alleen de VVD zelf stemde tegen.

Dat zoveel partijen weigeren deel uit te maken van een coalitie met Rutte, maakt de kabinetsformatie een ingewikkelde puzzel. Maar de VVD, die de verkiezingen won met een campagne die om Rutte zelf draaide, denkt er niet aan haar leider aan de kant te zetten.