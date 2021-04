OMT-lid: coronapiek halverwege deze maand, situatie wel instabiel

De piek van de derde coronagolf valt naar verwachting lager uit dan eerder gedacht en komt halverwege deze maand. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in de laatste prognose, bevestigt OMT-lid Marc Bonten in Nieuwsuur.

Waar twee weken geleden verwacht werd dat eind april 1400 intensivecarebedden nodig zijn voor coronapatiĆ«nten, denken de experts nu dat de piek halverwege deze maand komt met ongeveer 800 bezette ic-bedden. “De verklaring is dat het de laatste weken meeviel hoe snel de toename van de bezetting van het aantal ic-bedden was”, zegt Bonten in Nieuwsuur. “Daarbij moet opgemerkt worden dat de laatste paar dagen een sterkte toename is van het aantal bezette ic-bedden. Dat zit nu op 746. Dat zal zeker weer invloed hebben op de volgende voorspelling.”

Over mogelijke versoepelingen is Bonten daarom voorzichtig. “De situatie is wat ons betreft niet heel veel anders dan twee weken geleden. Er zit heel veel onzekerheid”, zegt de arts-microbioloog van het UMC Utrecht. “De situatie is nog steeds instabiel.”