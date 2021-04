RIVM meldt 5365 nieuw besmettingen, lager dan weekgemiddelde

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 5365 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er minder dan het weekgemiddelde, dat op 6930 ligt.

Zondag zijn er na een correctie 6900 besmettingen met het coronavirus vastgesteld en zaterdag 7682. De afgelopen dag zijn er acht mensen geregistreerd die aan het coronavirus zijn overleden. Zondag werden er zestien sterfgevallen gemeld.

De afgelopen zeven dagen zijn er 48.051 coronabesmettingen bijgekomen. Dat zijn er ongeveer 3000 minder dan de zeven dagen daarvoor.

In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zijn de meeste positieve gevallen vastgesteld. In Rotterdam waren dat er 295, in Amsterdam 224 en in Den Haag 163. Daarna volgen Tilburg en Breda met 106 en 91.