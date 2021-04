Schade en overlast door winterstorm op koude paasdag

Het winterweer en de harde wind hebben voor schade en overlast gezorgd op meerdere plekken in Nederland. Maandag is een van de koudste paasdagen ooit en door het hele land zijn er sneeuw- en hagelbuien. Vooral aan de kust heeft dat voor problemen gezorgd.

De veerboothavens in Holwerd en op Schiermonnikoog liepen onder water, waardoor mensen en auto’s met moeite de boot of de kade konden bereiken. Op Schiermonnikoog moesten bussen en auto’s zelfs door het water rijden om bij de boot naar Lauwersoog te komen, schrijft de Leeuwarder Courant. De dienstregeling tussen Harlingen en Terschelling en Vlieland werd aangepast vanwege de wind.

Op het strand tussen Castricum en Wijk aan Zee in Noord-Holland zijn veel strandhuisjes kapot gewaaid. NH Nieuws schrijft dat veel eigenaren van de huisjes voorzorgsmaatregelen hadden genomen, maar dat er toch veel schade is. Het KNMI had code geel afgekondigd vanwege windvlagen tot 120 kilometer per uur.

De voetbalwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen Roda JC en Almere City werd gestaakt vanwege de hevige sneeuwval in Kerkrade.

Volgens Weer.nl blijft het ook dinsdag nog guur weer met af en toe sneeuw en sterke windstoten, hoewel de wind waarschijnlijk zwakker gaat waaien.