Veel paasbezoekers voor tuincentra, meubelzaken en bouwmarkten

Bij tuincentra, meubelzaken en bouwmarkten komen veel bezoekers op deze paasmaandag. Traditioneel trekken deze winkels tijdens de paasdagen grote aantallen mensen. Dit jaar moet vanwege de coronapandemie wel worden gewinkeld op afspraak, waarbij klanten voor een bepaalde tijd binnen mogen komen. Daardoor is het minder druk dan normaal.

Een woordvoerster van woon- en interieurketen IKEA zegt dat alles is volgeboekt voor maandag. “Het loopt goed.” De coronamaatregelen worden volgens haar goed nageleefd door de bezoekers. Het tijdslot bij IKEA is 45 minuten.

Bij de bouwmarkten van Gamma en Karwei wordt eveneens goed gebruikgemaakt van winkelen op afspraak. Nu mogen maar maximaal vijftig klanten tegelijk naar binnen voor een tijdslot van een half uur. Een woordvoerster van Gamma en Karwei zegt dat mensen zich goed houden aan de regels en raadt klanten vanwege de beperkte winkeltijd aan van te voren goed na te denken over wat ze willen kopen.

Ook bij Intratuin, gespecialiseerd in planten en tuinmeubilair, zitten de meeste tuincentra vol met afspraken. “Het is gezellig druk”, laat een woordvoerster weten.

Doe-het-zelfketen Hornbach meldt eveneens dat de boekingen voor winkelen op afspraak goed gaan. “We zijn blij met de klanten”, aldus een zegsman. Volgens hem hebben mensen door het mooie lenteweer van vorige week inspiratie gekregen om te gaan klussen in en om het huis en komen ze daarom naar Hornbach om spulletjes te kopen.

Een vergelijkbaar beeld is te zien bij WOOON Leiderdorp en Woonboulevard Sliedrecht. “De aanmeldingen lopen goed door”, stelt een woordvoerder van beide woonmalls. Het is volgens hem een “hanteerbare drukte”, met goede naleving van de coronaregels door bezoekers. Hij ziet dat mensen meer gerichte aankopen doen vanwege de beperkte winkeltijd.

Topman John Kruijssen van bedden- en matrassenverkoper Beter Bed is ook te spreken over de bezoekersaantallen. Het is redelijk vol gepland en mensen houden zich aan de regels. Ook online loopt de verkoop van Beter Bed prima door, aldus Kruijssen.