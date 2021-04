Amsterdamse Hermitage begint inzamelactie met lawaai

Met lawaai en zwaailichten is bij museum De Hermitage in Amsterdam op het symbolische tijdstip vijf voor twaalf de actieweek begonnen voor de campagne Houd de Hermitage open. Het museum vraagt de komende dagen extra aandacht voor de geefcampagne, die eind vorige maand begon. Doel hiervan is geld in te zamelen om het museum door de coronacrisis heen te slepen.

Tijdens het officiĆ«le openingsmoment van de actieweek zorgden rondvaartboten vanaf de Amstel voor lawaai. Op de gevel ontpopte zich met zwaailichten de boodschap ‘Houd ons open’.

Het museum vreest aan het eind van het jaar met een gat van een miljoen euro te zitten als gevolg van het coronavirus. De Hermitage, dat geen vaste collectie heeft en het moet hebben van het houden van exposities, heeft nooit structurele subsidie gekregen. Daarom doet het nu, na een jaar met langdurige lockdowns zonder bezoekers, een beroep op het publiek om het museum financieel te steunen.

Een woordvoerster van het museum kan nog niet zeggen hoeveel geld er tot nu toe is ingezameld. Wel zegt ze: “We krijgen hartverwarmende reacties en ontvangen zowel kleine als grote bedragen. We starten met een goed gevoel en vertrouwen deze actieweek.”