Bijna 2500 coronapatiënten, grootste stijging sinds 4 januari

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is sinds maandag gestegen tot 2495, het hoogste aantal sinds half januari. Afgelopen etmaal kwamen er 121 nieuwe patiënten bij. Dat is de grootste toename sinds 4 januari. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Op de intensive cares liggen nu 750 coronapatiënten, wat opnieuw een stijging is ten opzichte van een dag eerder. De laatste keer dat er zoveel patiënten op de ic’s lagen, was 30 april vorig jaar.

De nieuwe coronagevallen kwamen vooral terecht op de verpleegafdelingen. Daar kwamen 117 nieuwe coronapatiënten bij, wat het totaal op 1745 brengt.

In totaal is nu ruim de helft (56 procent) van de 1336 ic-bedden bezet door mensen met corona. Er zijn nog 199 ic-bedden (15 procent) leeg.

Door regionale drukte werden 23 patiënten verplaatst naar ziekenhuizen in minder drukke regio’s, onder wie drie ic-patiënten.

“De instroom van Covid-patiënten en de bezetting in de ziekenhuizen zijn in de afgelopen week verder gestegen. Deze stijging verloopt conform onze eerdere voorspelling”, aldus het LCPS in een toelichting.