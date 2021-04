Burgemeesters horen meer over proeven met toegangstesten

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen horen dinsdagmiddag meer over de pilots die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur (VWS) wil houden met de coronatoegangstesten. Het ministerie is daarover in gesprek met diverse organisatoren, culturele instellingen en gemeenten. De burgemeesters willen meer weten over hoe, waar en wanneer die proeven gaan plaatshebben en welke gemeenten het ministerie daarvoor in gedachten heeft. Coronaminister Hugo de Jonge geeft een toelichting.

De burgemeesters gaan het met De Jonge ook weer hebben over versoepelingen van het coronabeleid. Het kabinet maakte daarvoor in maart een routekaart, maar het Veiligheidsberaad kwam met diverse alternatieven. Veel burgemeesters willen dat er vooral buiten sneller meer mogelijk is, nu het vaccinatiebeleid op stoom is en iedereen een sneltest kan doen. Het kabinet en het Veiligheidsberaad praten al wekenlang over wat zij het heropeningsplan noemen.

Mogelijk schuift justitieminister Ferd Grapperhaus dinsdagmiddag ook aan in Utrecht. Na afloop van de vergadering geven bewindslieden en beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van NIjmegen, een toelichting.