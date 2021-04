Burgemeesters ‘voorzichtig opgetogen’ over heropenen samenleving

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, zijn “voorzichtig opgetogen” over het plan van het kabinet om steeds meer coronamaatregelen los te laten. Deze nieuwe ‘routekaart’ maakt geleidelijk meer mogelijk in de samenleving. “Het is een realistisch, goed doordacht plan”, zei voorzitter Hubert Bruls dinsdag na afloop van het beraad.

Tijdens deze bijeenkomst presenteerde minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) alle voornemens. Maar het kabinet is volgens Grapperhaus “op diverse fronten bezig”. Naast dit openingsplan staan er ook honderden activiteiten met toegangstesten op de planning en enkele grote Fieldlabs zoals de 3FM Awards. Deze activiteiten beginnen al eerder. “Alles speelt een rol”, stelt de minister.

De burgemeesters pleiten er al weken voor om eerst buitenactiviteiten mogelijk te maken en dan de activiteiten binnen. “Eerst klein en dan groot. Eerst jongeren en dan anderen. Het gaat om veel meer dan alleen de terrassen”, aldus Bruls.

Volgende week beslist het kabinet over het openingsplan, een soort nieuwe routekaart. Meer details worden volgende week tijdens de persconferentie van de premier en minister van Volksgezondheid duidelijk. Volgens Grapperhaus kunnen vanaf 20 april “echt stappen worden gezet”. “Tot de zomer blijft het op sommige punten nog even doorbijten, maar het overgrote deel aan beperkingen hebben we nu wel gehad.”