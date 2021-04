Ferna Jalink: “Het eerste gesprek over menstruatie, dat mag een bijzonder en ook heel gewoon moment zijn”

Praten over menstruatie: wanneer en hoe doe je dat? Zeven jaar geleden was Ferna Jalink van impact onderneming Fentalks bij vrienden in Schotland, toen ze in een lokale winkel een teenager zakje zag, met hierin een maandverband en een boekje. Wat leuk dacht ze, als ik zoiets aan mijn dochters zou kunnen geven, die toen tien en acht waren. Zoiets was er niet in Nederland en dus ging ze het zelf ontwikkelen, met hulp van anderen.

Het eerste gesprek over menstruatie, dat mag een bijzonder en ook heel gewoon moment zijn, aldus Ferna. Veel meisjes worden steeds jonger ongesteld, vanaf een jaar of negen, dus op de basisschool krijgen ze al met menstruatie te maken. Er zijn wel boekjes over het onderwerp, er wordt op school voorlichting gegeven en in het verleden stuurden Libresse en O.B. nog weleens wat maandverband of tampons per post, maar een lief pakketje met hierin een bewaarzakje met biologisch afbreekbare menstruatieproducten voor in de school- of sporttas, een Period Pocket vol informatie over ongesteldheid, discussiekaartjes die het gesprek op gang helpen en een theezakje en een chocolaatje, dat was er nog niet.

Impact voor vrouwen

Period Talk, het eerste product van Fentalks, is een pakketje voor moeders/opvoeders en dochters, om als de leeftijd en het moment daar is, het gesprek aan te gaan over wat het betekent om straks ongesteld te zijn. “Met dit pakketje helpen we ouders om het moment te bepalen het gesprek aan te gaan en we geven informatie aan meisjes. Ik ben van de duurzaamheid, dus daarom zitten er producten in van Yoni. Het zakje is gemaakt van oude overhemden. Vanhulley maakt deze zakjes van overhemden die een tweede leven krijgen. Vanhulley is ook een impact onderneming die vrouwen wil empoweren door hen een opleiding te geven op het naaiatelier. Ik ben erg blij met de samenwerking, net zoals Yoni. Het zijn beide Nederlandse bedrijven die bezig zijn met impact voor vrouwen. “

De eerste vijfhonderd pakketjes worden nu gemaakt en er is een online platform in de maak, dankzij een crowdfunding actie die drie weken geleden is gestart. Het platform is bedoeld om alle informatie en voorlichting over menstruatie te verzamelen. “Ik krijg ontzettend veel reacties, ook van mensen die ik niet ken. Het is echt hartverwarmend; er zit zoveel energie in dit project.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik ben altijd op zoek naar potentieel in mensen en wil ervoor zorgen dat mensen niet worden tegengehouden om hun eigen missie te volbrengen. Ik vind niet dat je als meisje of vrouw vanwege je menstruatie een stap terug moet doen, dat is onnodig. Als meisjes al op jonge leeftijd voldoende kennis hebben over hun lichaam en hun menstruatie kunnen ze sneller inschatten of ze te veel pijn hebben, en het wellicht nodig is om naar een huisarts te gaan. Fentalks maakt ongesteldheid bespreekbaar. Want iedereen mag open, kwetsbaar en zonder schaamte over ongesteldheid praten als daar behoefte aan is. Wanneer, waar en met wie dan ook: alles mag er zijn. Zo ontstaat er ruimte voor (h)erkenning en gelijkheid.”

Wat houd je momenteel bezig?

“De crowdfunding houdt mij bezig, ik wil graag grotere organisaties meekrijgen. En wat mij ook bezighoudt is dat we in een tijdperk leven waarin taboes doorbroken worden. Onderwerpen worden bespreekbaar, er zijn minder geheimen. Er komt meer aan het licht en meer naar boven, dat vind ik mooi.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Door te zorgen dat ik met goede mensen in contact ben en dat mijn netwerk mij energie geeft. Ik blijf minder hangen bij mensen met wie het niet klikt. En mijn zelfzorg is ook gericht op mijn menstruatie. De laatste twee jaar heb ik bijna elke maand een dag dat ik het niet zie zitten. Ik ben hierover in gesprek gegaan met mijn gynaecoloog. Ik vraag om hulp, in plaats van dat ik door blijf modderen, en ik zorg ervoor dat ik die dag geen belangrijke afspraken heb. Ik vraag makkelijker om hulp, dat gun ik mezelf.”

Wat deed je als kind graag?

“Ik zie een groot grasveld voor me met madeliefjes en dat ik kransjes maak van bloemetjes. Dat is echt zo’n voorjaarsding. Ik was als kind heel nieuwsgierig. We hadden jaarlijks zo’n klapper met puzzels, dat vond ik heerlijk om mee bezig te zijn. En ik las graag, ik heb bijna de hele bibliotheek uitgelezen. Lezen doe ik nu nog steeds, van alles door elkaar.”

Wat is je vaste ochtendritueel?

“Vrij snel douchen, een bakje yoghurt met granola eten, kopje thee erbij, en daarna doe ik een rondje sociale media. Dat is zo een beetje wel mijn ochtend.”

Welke wijze les heb je geleerd?

“Dat we het samen moeten doen, op alle niveaus hebben we elkaar nodig. Dat iemand hoogopgeleid of laagopgeleid is, die vlieger gaat voor mij niet op. Ik heb ook geleerd hoe belangrijk taal is. We kunnen met elkaar in contact komen en elkaar begrijpen door de woorden die we gebruiken. Taal is belangrijk: wat je zegt en hoe je het zegt. Je spreekt mensen aan of niet.”

Waarvoor bellen mensen jou op?

“Als ze een creatieve blik nodig hebben en of ik dan even wil meedenken. Of ze vragen of ik nog iemand ken die dit of dat kan. Dat vind ik heerlijk om te doen: mensen met elkaar verbinden.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn open nieuwsgierige houding en dat ik altijd in oplossingen denk. Ik denk nooit: dit komt niet meer goed. Als er iets gebeurt, denk ik: wat is de volgende stap?”

Je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Cathelijne Lania van A beautiful Story. Ik heb haar benaderd of ik een keer mag sparren. Ze heeft als ondernemer een lange weg afgelegd, die niet altijd vlekkeloos is verlopen. Ze is heel erg zichzelf en open en gaat ook echt voor de impact. Ze heeft een eigen onderneming in sieraden, die worden gemaakt door vrouwen in Nepal.”

Vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Dan wil ik heel graag verse rabarber eten met gebakken krieltjes. Dat was vroeger mijn verjaardag maaltijd. Toen zat er een plak boterhamworst bij, nu eet ik liever vegetarisch. Ik wil met mijn gezin eten en mijn familie, met mijn beste vriendinnen en de mensen die mij geholpen hebben met het opzetten van PeriodTalk. Ik wil het hebben over het mooie van het leven en over hoe we elkaar kunnen opzoeken in het hiernamaals. Daar zou ik wel over willen filosoferen. Mijn vader is 3,5 jaar geleden overleden. Ik mag graag nadenken dat als er een vlinder naast me zit, dat hij dat is. Dat biedt troost.”

Is er nog iets wat je wil zeggen?

“Dat ik hoop dat we een platform kunnen bouwen waar verhalen over menstruatie verteld kunnen worden. Ik hoop dat er gesprekken ontstaan. Dat zou ik heel mooi vinden.”