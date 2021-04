Hof Den Bosch behandelt zaak Nicky Verstappen

Het gerechtshof in Den Bosch behandelt dinsdag de zaak van Jos B., vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen. Het gaat om een zogeheten regiezitting, waarin onderzoekswensen besproken kunnen worden.

B. (48) heeft altijd ontkend dat hij iets te maken heeft met de dood van de Limburgse jongen. De 11-jarige Nicky uit Heibloem verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd een dag later in de buurt van het kamp gevonden. Jarenlang bleef onduidelijk wat er was gebeurd, tot verdachte Jos B. in de zomer van 2018 werd aangehouden, na een DNA-match.

Na lang zwijgen erkende B. het lichaam van de jongen te hebben gevonden, maar Nicky was volgens hem toen al dood. B. heeft dat naar eigen zeggen nooit durven te melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft. De rechtbank geloofde dat verhaal echter niet. Direct na het vonnis liet B. weten in hoger beroep te gaan. Het Openbaar Ministerie, dat vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging had geƫist, tekende ook beroep aan.

Volgens zijn advocaat Gerald Roethof is B. vorig maand opnieuw door de politie verhoord. Waarom dat is, is nog niet duidelijk. Volgens Roethof heeft B. tijdens het verhoor vooral gezwegen.