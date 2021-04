Informateur krijgt drie weken om tot een rapport te komen

De Tweede Kamer wil de beoogde nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink drie weken de tijd geven om tot een advies te komen over de formatie. Dat staat in het voorstel van D66 om Tjeenk Willink tot informateur te benoemen, die op brede steun in de Kamer kan rekenen.

De meeste partijen gaven eerder op de dag al in de minister van Staat de juiste persoon te zien om het vastgelopen formatieproces uit het slop te trekken.

In het debat dat de Kamer dinsdagmiddag over de kwestie voert, roept D66-leider Sigrid Kaag Tjeenk Willink op “binnen uiterlijk drie weken verslag uit te brengen”. Uit gesprekken tussen de informateur en de fractievoorzitters moet dan blijken hoe er voldoende vertrouwen “kan ontstaan om een breed gedragen weg uit de ontstane impasse te vinden”.