Kaag: nu niet het moment om Rutte uit te sluiten

“Dit is niet het moment om te zeggen of we Rutte uitsluiten.” Dat zegt D66-leider Sigrid Kaag op vragen van politieke tegenstanders of zij in een nieuw kabinet met demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte zal stappen. Volgens Kaag moet de formatie nu opnieuw beginnen, “vanaf een nulpunt”. Ze benadrukt daarnaast dat Rutte bijna 2 miljoen stemmen kreeg in de verkiezingen van nog geen drie weken geleden.

De D66-leider diende dinsdag een motie in om PvdA-prominent Herman Tjeenk Willink aan te stellen als informateur. Tjeenk Willink zal opnieuw met de partijleiders om tafel moeten om te kijken of het mogelijk is tot een regeringscoalitie te komen. Die puzzel is na het debat van vorige week en de vertrouwenscrisis op het Binnenhof nog ingewikkelder geworden.

Donderdag kwam aan het licht dat Rutte wel degelijk heeft gesproken over kritisch CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tijdens de verkenningsgesprekken. “Je moet wat met Omtzigt”, stond in Ruttes gespreksverslag, en hij opperde een ministerspost voor Omtzigt. Een motie van wantrouwen haalde het net niet, maar op de VVD na steunden alle partijen een motie van afkeuring die Kaag indiende.

SP-leider Lilian Marijnissen en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) vroegen Kaag dinsdag of dit ook betekent dat zij niet met Rutte in het kabinet stapt. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers (die met VVD en D66 in de huidige coalitie zit), sloot zaterdag toekomstige regeringssamenwerking met Rutte uit.

Kaag wil dat nu niet doen, maar zal wel de “randvoorwaarden” waaronder D66 in een kabinet stapt uiteenzetten in een brief aan Tjeenk Willink, zei ze in een debat op dinsdag in de Tweede Kamer. “Ik ga niet op de troepen vooruitlopen. Ik ga weg van het persoonlijke en de personen. We moeten nu juist naar de inhoud kijken.” Maar het overbruggen “van de vertrouwenskloof zal veel vergen”, voegde Kaag toe.