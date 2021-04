Kabinet start met toegangstesten om samenleving te openen

Het kabinet start deze maand nog met proeven met toegangstesten, om bezoek aan plekken zoals musea en dierentuinen en sportgelegenheden weer mogelijk te maken. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid dinsdag weten.

De eerste pilots worden op 9 april gehouden. Coronaminister Hugo de Jonge denkt dat met “toegangstesten voorzichtig en verantwoord” activiteiten weer mogelijk zijn. Het gaat bij de proeven, die door het hele land worden gehouden, om “niet-vergunningplichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers”.

Mensen moeten eerst een afspraak maken voor een bezoek en voordat ze naar de locatie gaan, moeten ze een sneltest laten doen bij een teststraat van de Stichting Open Nederland. Met een negatief testresultaat kunnen ze vervolgens naar binnen.

De pilots zijn door het hele land verspreid, hoewel niet in alle provincies even veel dingen worden georganiseerd. Zo komen er in Friesland 22 evenementen, waarbij plek is voor 6800 mensen. In Noord-Holland komen er maar liefst 136 evenementen, waaraan bijna 90.000 mensen kunnen meedoen.