KNMI waarschuwt voor lokale gladheid, al diverse ongelukken

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid, vooral in het oosten en zuidoosten van het land, en heeft daarvoor code geel ingesteld. De gladheid komt doordat hagel of sneeuw blijft liggen. De situatie duurt volgens het KNMI tot halverwege de ochtend. In het (noord)westelijk kustgebied zijn dan bovendien zware windstoten mogelijk van 80-100 kilometer per uur uit een noordwestelijke richting.

Ook de ANWB waarschuwt voor winterse buien. Hier en daar zijn al ongelukken gebeurd door gladheid, onder meer op de A12 van Den Haag naar Utrecht, bij het knooppunt Gouwe. Op de A348 (Arnhem-Doesburg) gebeurde bij De Steeg een kettingbotsing tussen vijf voertuigen, waaronder een ambulance met daarin een patiƫnt. Die is overgeladen in een andere ziekenwagen. Ook rond Drachten (Friesland) worden verschillende ongelukken door gladheid gemeld.

In een aantal plaatsen, waaronder Lelystad en Amstelveen, is uit voorzorg gestrooid, vooral op bruggen en viaducten.