Kuipers en Gommers: verantwoord evenement met toegangstest helpt

De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers vinden het starten met evenementen waar alleen mensen met een recente negatieve testuitslag voor het coronavirus naar binnen mogen een goede ontwikkeling. Maar dan moet het wel verantwoord gebeuren, zeggen de artsen.

Gommers zegt dat de ziekenhuizen vollopen en dat medisch personeel niet meer weet hoe ze dat volhouden. “Daarom mag er geen verhoogd risico zijn en moeten alle maatregelen worden gehandhaafd.” Als de controle goed is, kan het volgens de arts zelfs besmettingen tegengaan, doordat minder mensen dan samenkomen op dezelfde plek.

Kuipers ziet de beperkte heropening als een goede kans om gegevens te verzamelen. “Dit biedt een goede mogelijkheid onder gecontroleerde omstandigheden”, aldus Kuipers. “Het zal veel belangrijke kennis genereren en tevens een aanzet zijn om in de komende langere periode zo veel en snel als mogelijk te versoepelen.”

Volgens de artsen is het nu heel druk in de ziekenhuizen en op de ic’s. De piek voor de zorg in de derde golf van de epidemie veroorzaakt door het coronavirus is volgens de rekenmodellen bijna in zicht en valt waarschijnlijk iets lager uit dan verwacht.